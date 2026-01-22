Индексите на Уолстрийт се повишават рязко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха търговията в четвъртък с повишения, приближавайки се до рекордни равнища, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп смекчи заплахата си за налагане на мита върху европейски държави, а нови икономически данни подсказаха за устойчивост на американската икономика, предаде Ройтерс.

Промищленият Dow Jones Industrial Average (DJIA) нараства с 473,76 пункта, или 0,97 на сто, до равнище 49 550,99 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повишава с 53,36 точки или 0,78 на сто до 6928,98 пункта, съобщи БТА.

Технологичният индекс Nasdaq регистрира ръст от 234,82 пункта, или 1,01 на сто, достигайки 23 459,65 пункта.