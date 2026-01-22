ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна, САЩ и Русия ще преговарят заедно в петък

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22143459 www.24chasa.bg

Индексите на Уолстрийт се повишават рязко

1120
Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха търговията в четвъртък с повишения, приближавайки се до рекордни равнища, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп смекчи заплахата си за налагане на мита върху европейски държави, а нови икономически данни подсказаха за устойчивост на американската икономика, предаде Ройтерс.

Промищленият Dow Jones Industrial Average (DJIA) нараства с 473,76 пункта, или 0,97 на сто, до равнище 49 550,99 пункта.

Широкият индекс S&P 500 се повишава с 53,36 точки или 0,78 на сто до 6928,98 пункта, съобщи БТА. 

Технологичният индекс Nasdaq регистрира ръст от 234,82 пункта, или 1,01 на сто, достигайки 23 459,65 пункта.

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата