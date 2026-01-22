Пролетно набират кандидати за ръководители на полети

Академия BULATSA на Държавното предприятия "Ръководство на въздушното движение" обявява началото на пролетната си кампания за набиране на кандидати за професията ръководител на полети. Както всяка година ДП РВД кани всички желаещи да се обучават за тази висококвалифицирана и отговорна професия, да подадат документите си онлайн, чрез сайта на предприятието до 31 март включително.

След тази дата кандидатстването продължава, но допуснатите до подбор ще бъдат насочвани към есенната сесия в края на годината.

Обучението в Академия BULATSA е с продължителност две години, като за целия период е осигурена месечна стипендия. Академията е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.

В рамките на кампанията ДП РВД организира и традиционните „Дни на отворени врати", които ще се проведат на 6 февруари, 19 февруари и 13 март. Посетителите ще имат възможност да присъстват на презентация на експерти от Академия BULATSA, да наблюдават в реално време работата на Районния център за обслужване на въздушното движение, да разгледат тренажорите за обучение и да зададат своите въпроси, свързани с професията и дейността на предприятието.

Участието в „Дни на отворени врати" е с предварителна регистрация, която се извършва онлайн чрез сайта на ДП РВД www.bulatsa.com в "Дни на отворени врати" в BULATSA - BULATSA.

За първи път ще бъдат представени и възможностите за професионално развитие в областта на техническата дейност. Посетителите ще се запознаят с ролята на инженерните екипи, които поддържат и развиват високотехнологичните системи за управление и безопасност на въздушното движение и позициите за които могат да кандидатстват.

Поради специалния режим на достъп до сградата на BULATSA, всички регистрирани участници трябва да носят документ за самоличност и да бъдат на място не по-късно от 8,45 часа.