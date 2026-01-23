Нова идея – държавата ни продава ДЦК в пощите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Физическите лица няма да плащат комисионни на дилъри

Физически лица да могат да инвестират директно в държавни облигации чрез специално създадена платформа или през клоновете на “Български пощи”.

Това предлага Делян Добрев от ГЕРБ-СДС с промени в Закона за държавния дълг, внесени в Народното събрание.

Според текстовете ежегодно министърът на финансите емитира държавни ценни книжа, предназначени за придобиване от инвеститори физически лица при условията на равнопоставен, недискриминационен достъп. Заложено е провеждането на най-малко две такива емисии на година. Добрев предлага

още в рамките на тази година

Министерството на финансите да организира поне една емисия на ДЦК за физически лица.

Законопроектът предвижда създаването на изцяло нова инфраструктура за достъп на гражданите до ценните книжа. Заложени са два начина на покупка – директно чрез специална електронна платформа без участие на първични дилъри или през клоновете на “Български пощи”.

Въпросната платформа може да се оперира от Министерството на финансите или друго юридическо лице, определено от министъра на финансите. Техническите изисквания към нея трябва да бъдат определени с наредба на финансовия министър и министъра на електронното управление. За да се гарантира, че хората, които не могат да използват интернет, също ще имат възможността да инвестират, е предвидено държавни ценни книжа да могат да се записват и плащат директно на гише в пощата.

Държавата ще компенсира пощите за тази дейност, за да се гарантира, че инвестицията в държавен дълг няма да е привилегия само за големите градове. За целта условията и редът за изпълнение на услугата и компенсирането на нетни разходи от нейното извършване ще се определят с акт на Министерския съвет по предложение на транспортния министър.

Инвеститорите физически лица не дължат такси и комисиони при купуване и продаване на ДЦК. Всички разходи по емитирането ще бъдат за сметка на бюджета на финансовото министерство. Предлага се и възможност за предсрочно обратно изкупуване.

Мотивите на Добрев за направените промени идват от ограничения избор на българските граждани на сигурни и доходни инвестиции за техните спестявания. “ДЦК

са нискорисков инструмент

с гарантирана доходност, който е в пълно съответствие с приетата от правителството стратегия от януари 2026 г. Целта е да се предложи стабилна алтернатива на банковите депозити и да се насърчи дългосрочното спестяване”, смята той.