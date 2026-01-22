Френската банкова група „Сосиете женерал" съкращава 1800 служители

Френската банкова група „Сосиете женерал" (Societe Generale) обяви днес, че планира да съкрати 1800 работни позиции във Франция чрез естествено текучество (пенсиониране, напускане по собствено желание или изтичане на временни договори) и вътрешни трансфери на работни места", предаде ДПА. Френският кредитор заяви, че е „представил плана на синдикатите", като съкращенията на работни места ще се извършват постепенно през тази и следващата година.

Промените ще засегнат няколко бизнес направления и основни функции в централата на банката в Париж, както и регионална организация" на клоновете ѝ за банкиране на дребно във Франция, съобщава БТА.

Намеренията на банката следват по-ранно прессъобщение на профсъюза Обща конфедерация на труда - Се Же Те (CGT), според което „Сосиете женерал" планира реорганизация на около 40 000 служители във Франция, допълва Ройтерс.