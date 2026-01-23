Цените в кръчмите в София вече наполовина от тези в Ню Йорк

Столицата ни е по-скъпа за живот от Истанбул и Мексико

В началото на годината издръжката на живота в София се е повишила и това доближава с малко повече столицата до един от най-скъпите градове в света - Ню Йорк. Данните са от онлайн платформата “Нумбео” - световна класация, която отчита впечатлението на жители и гости на много градове по света от цената на ред стоки и услуги: храната в магазините, цените в заведенията, транспортните разходи, наемите и др.

Класацията сравнява цените в 404 града по целия свят с тези в Ню Йорк и подрежда градовете според това колко стойностите са близки до тези в американския мегаполис.

От началото на тази година цените в българската столица

като цяло са 46,2% от тези в Ню Йорк,

докато в средата на 2025 г. са били 42,8%, а в началото на 2025-а - 39,1%.

Разбивката показва, че това приближаване идва главно по линия на цените на хранителните стоки в магазините и особено на тези в заведенията за хранене.

Докато в началото на 2025 г. храната в София е била на цени около 40,2% от тези в Ню Йорк, сега е вече 45,2%. В заведенията ни преди една година средната сметка е била около 39,3% от тази в Ню Йорк, днес вече е почти половината от нея - 47,1%.

Това не важи за наемите, при които средната стойност преди 1 година е съставлявала 16,6% от тази в града на Голямата ябълка, докато сега е 18%, т.е. повишението е само с около процентен пункт и половина.

В момента София е малко по-евтина от Букурещ

и по-скъпа от град Мексико, Истанбул, Пукет в Тайланд, Осака, Чили и ред други. София е на 297-а позиция в общото подреждане, докато миналата година е била на 248-о място.

Традиционно в класацията влизат и Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора, но както винаги, така и сега те са оценявани като по-евтини за живеене.

Най-скъпите градове в света както почти винаги са Цюрих и Женева, където цените са съответно с 18 и с 16% по-високи от тези в Ню Йорк. Има още четири града, които са по-скъпи от най-големия американски град, като и четирите са в Швейцария: Базел, Лугано, Лозана и Берн.