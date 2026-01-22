Инфлацията в САЩ се е увеличила през ноември

Инфлационният показател, предпочитан от Управлението за федерален резерв (УФР) за отчитане на динамиката в цените в САЩ, се е повишил през ноември, давайки пореден знак, че цените остават упорито високи, докато потребителите продължават да харчат с добри темпове, предаде Асошиейтед прес.

Потребителските цени са нараснали с 2,8 процента през ноември спрямо година по-рано, съобщи министерството на търговията днес, в сравнение с годишния ръст от 2,7 процента през октомври. Като се изключат силно променливите категории на храните и енергията, базисната инфлация също се е увеличила с 2,8 процента през ноември на годишна основа, малко над нивото от 2,7 процента през октомври.

Потребителските разходи са се повишили с 0,5 процента през ноември спрямо предходния месец, показва още докладът. Това е солиден ръст, който съответства на икономика, развиваща се със здравословни темпове през последните три месеца на миналата година.

Данните сочат към като цяло силна икономика с все още висока инфлация, макар и значително по-ниска спрямо 40-годишния връх, достигнат връх през юни 2022 година. Наемането на работна ръка обаче се е забавило до почти пълен застой, което оставя търсещите работа разочаровани, въпреки че равнището на безработица остава ниско. Днешните данни подсказват, че има по-малка вероятност УФР да понижи основния си лихвен процент на заседанието идната седмица, съобщи БТА.

На месечна база ръстът на цените е бил по-умерен - както общата инфлация, така и базисната инфлация са се повишили само с 0,2 процента през ноември спрямо октомври. При такъв темп с течение на времето инфлацията би се доближила до целта на УФР от 2 процента. Данните бяха забавени заради шестседмичното спиране на работата на правителството миналата есен.

По-рано днес друг доклад показа, че икономиката на САЩ е нараснала със здравословен годишен темп от 4,4 процента през периода юли–септември, което е най-бързият растеж от две години насам. Данните дават сигнал за продължаващ солиден растеж през последното тримесечие на 2025 година, допълва АП.