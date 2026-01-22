ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България с 3-а победа в Шампионската ...

До неделя "Кроношпан" спира линията за ПДЧ във Велико Търново

Дима Максимова

Линията за ПДЧ на Кроношпан спира в неделя Снимка: Дима Максимова

Заводът на "Кроношпан" във Велико Търново започна ефективното спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), което ще приключи в неделя, 25 януари 2026 г. Поетапното спиране стартира още на 16 януари, ден след като РИОСВ наложи принудителна административна мярка за спиране на линията. Компанията оказва пълно съдействие на институциите и спазва всички законови изисквания, посочват в прессъобщение от предприятието.

За безопасното спиране бяха необходими три последователни дни с положителни температури, съгласно изискванията за безопасност. 

В първоначално изготвения план дружеството твърдеше, че са нужни 58 дни за безаварийното спиране на работата. После го намалиха на 7 дни. Последва опит от РИОСВ за пломбиране на съоръженията, който бе осуетен от фирмата. В казуса се намеси и прокуратурата. Тя разследва противозаконно възпрепятстване на директора на екоинспекцията да изпълни задълженията си.

"Кроношпан" категорично заявява несъгласието си с наложената мярка, която вече се обжалва в съда,, посочват още от ръководството..

Линията за ПДЧ на Кроношпан спира в неделя

