До неделя "Кроношпан" спира линията за ПДЧ във Велико Търново

Заводът на "Кроношпан" във Велико Търново започна ефективното спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), което ще приключи в неделя, 25 януари 2026 г. Поетапното спиране стартира още на 16 януари, ден след като РИОСВ наложи принудителна административна мярка за спиране на линията. Компанията оказва пълно съдействие на институциите и спазва всички законови изисквания, посочват в прессъобщение от предприятието.

За безопасното спиране бяха необходими три последователни дни с положителни температури, съгласно изискванията за безопасност.

В първоначално изготвения план дружеството твърдеше, че са нужни 58 дни за безаварийното спиране на работата. После го намалиха на 7 дни. Последва опит от РИОСВ за пломбиране на съоръженията, който бе осуетен от фирмата. В казуса се намеси и прокуратурата. Тя разследва противозаконно възпрепятстване на директора на екоинспекцията да изпълни задълженията си.

"Кроношпан" категорично заявява несъгласието си с наложената мярка, която вече се обжалва в съда,, посочват още от ръководството..