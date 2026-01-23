Димитър Зоров: Протестите срещу "Меркосур" показват провала на Европа в земеделието

Протестите срещу сделката "Меркосур" показват провала на Европа в земеделския сектор, заяви председателят на асоциацията на млекопреработвателите и на говедовъдите Димитър Зоров в предаването "Денят започва" по БНТ.

България е с най-слабо развитото животновъдство в Европейския съюз и това ни застрашава, добави той.

"Фермерите трябва да бъдат компенсирани, това трябва да представлява пренасочване на средства. При всички случаи ефект ще има за Европа и той ще бъде позитивен", заяви Владислав Михайлов от асоциацията на млекопроизводителите.

"Основните пазари за българските продукти са тези в Близкия изток, ние нямаме традиция за пазари в Латинска Америка", заяви Зоров и добави, че за подписване на споразумение като това с Меркосур е важно да се подсигури безопасността на тези продукти.

"Контролът върху вноса на продукти от Меркосур ще бъде много по-силен от страна на Европа. Няма да бъде като ситуацията с Украйна, откъдето продуктите не бяха качествени", прогнозира Михайлов.

"Цените много се покачиха след качването на еврото. Обещаха, че ще имат поправки в закона, които да се погрижат за това, но това обещание не се сбъдна", каза Зоров.

"Иска ни се новият проект на Румен Радев наистина да са намеси по линия защита на потребителите и защита на производителите", заяви Михайлов.