TikTok отдели част от дейността си в САЩ, Тръмп благодари на Си Дзинпин за сделката

Съвместното дружество, което придобива американските активи на TikTok, е официално учредено и е обявило своя управленски екип, съобщават от компанията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на китайския президент Си Дзинпин, че в крайна сметка одобри сделката.

Приключването на сделката слага край на дългогодишните усилия за осигуряване дългосрочното бъдеще на TikTok в Съединените щати и да се отговори на опасенията, че приложението представлява риск за националната сигурност.

„Съвместното дружество, притежавано в по-голямата си част от американски собственици, ще оперира при ясно дефинирани гаранции, които защитават националната сигурност чрез всеобхватна защита на данните, сигурност на алгоритмите, модерация на съдържанието и софтуерни уверения за потребителите в САЩ", се казва в изявление на групата от 22 януари, цитирано от Си Ен Ен.

Начело на дружеството ще застане изпълнителният директор Адам Пресър, който по-рано ръководеше усилията на TikTok за защита на данните на американските потребители в САЩ, и главният директор по сигурността Уил Фарел, отговарял за поверителността и сигурността в рамките на този процес.

Надзор ще упражнява управителен съвет, в който влизат главният изпълнителен директор на TikTok за САЩ Шоу Чу, Кенет Глюк, изпълнителен вицепрезидент в канцеларията на главния изпълнителен директор на Oracle както и представители на инвестиционната компания Susquehanna International Group, частния инвестиционен фонд Silver Lake и подкрепяната от Обединените арабски емирства инвестиционна фирма MGX, наред с други.

Китайското правителство не е коментирало директно окончателната структура на сделката. Тръмп заяви, че е „изключително щастлив, че е помогнал за спасяването на TikTok".

Сагата с TikTok в САЩ започна, когато Тръмп по време на първия си мандат обеща да забрани приложението. Тя се засили през 2024 г., когато тогавашният президент Джо Байдън подписа закон, изискващ американската версия на приложението да бъде отделена от компанията майка ByteDance или да бъде забранена в САЩ.

По време на втория си мандат Тръмп неколкократно отлагаше прилагането на закона, докато търсеше сделка за прехвърляне на контрола върху американските операции на приложението в ръцете на американски собственици.

След одобрението на сделката миналата есен, Тръмп даде срок до 23 януари за финализирането ѝ.

Споразумението прехвърля контрола върху потребителските данни в САЩ и по-голямата част от американските операции на TikTok към ново съвместно дружество, 50% от което ще бъде собственост на консорциум от инвеститори, включващ технологичния гигант Oracle, частния инвестиционен фонд Silver Lake и подкрепяната от ОАЕ инвестиционна фирма MGX. Малко над 30% ще се държат от „свързани лица на определени съществуващи инвеститори в ByteDance", а 19,9% ще останат собственост на ByteDance, според меморандум, изпратен от Шоу Чу до служителите миналия месец.

Новото дружество планира да обучи наново алгоритъма на TikTok, използвайки данни на американски потребители. Въпреки това глобалната структура на TikTok, контролирана от ByteDance, ще продължи да управлява електронната търговия, рекламата и маркетинга на новата американска платформа.

Съгласно финализираната на 23 януари сделка новото дружество ще продължи да лицензира алгоритъма на TikTok от ByteDance, преди да го обучи наново и да го прегледа.





