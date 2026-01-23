„Кроношпан” във Велико Търново започна ефективно спиране на линията за ПДЧ, окончателно ще бъде спряна в неделя

Предприятието „Кроношпан" във Велико Търново започна ефективно спиране на линията за ПДЧ, която ще бъде спряна окончателно в неделя, съобщиха от дружеството.

Заводът на „Кроношпан" във Велико Търново започна ефективното спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ), което ще приключи в неделя, 25 януари 2026 година. Според съобщението поетапното спиране е започнало на 16 януари - ден, след като Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) е наложила принудителна административна мярка за спиране на линията.

Компанията оказва пълно съдействие на институциите и спазва всички законови изисквания. От „Кроношпан" уточняват, че за безопасното спиране са били необходими три последователни дни с положителни температури, съгласно изискванията за безопасност.

За пореден път от ръководството на дружеството заявяват, че са категорично несъгласни с наложената мярка, която вече се обжалва в съда. В началото на седмицата работници и служители на предприятието излязоха на протест във връзка с наложената мярка. Директорът на РИОСВ инж. Станислав Станчев заяви, че поетапното спиране може да започне и припомни, че за влизането в сила на мярката екоинспекторите са потърсили съдействие от прокуратурата, припомня БТА.