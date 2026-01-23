В живота няма бутон „запиши отново“ - особено когато става дума за спомени. Едно „Delete“, паднал телефон или повреден лаптоп могат да изтрият мигове, които няма как да върнем - първите стъпки на детето, кадри от отдавна планирано пътуване, сватбата на скъп приятел, концерти и спонтанни моменти.

А какво да кажем за важните документи: сканирани договори, нотариални актове, дипломи и сертификати. Обикновено разчитаме, че са запазени някъде, но често не знаем точно къде. Загубата им обикновено се случва тихо, а нуждата от тях идва по-късно, когато ни потрябват спешно.

Защо губим файлове толкова често?

Обикновено причината не е хакерска атака или сложна технологична грешка, а банална ситуация в ежедневието. Понякога изпускаме смартфона си и той просто спира да работи. Актуализираме софтуера на лаптопа и изведнъж всичко на диска се изтрива. Съхраняваме важни неща на флашка, която местим от чанта в чекмедже, от джоб в шкаф, докато накрая тя просто изчезне.

Причината може да е и още по-прозаична - някой вкъщи „освобождава място“ на телефона или таблета и изтрива неща, които смята за ненужни. А те всъщност са важни точно за нас. Истината е, че когато всичко се пази само локално, всяка малка повреда или смяна на устройство носи реален риск да загубим нещо незаменимо.

Как облакът решава този проблем

Добрата новина е, че има съвсем лесен начин, който може да ни спести подобни разочарования - архивиране на важните неща с облачна услуга. Отнема минути да я настроим, а после работи вместо нас всеки ден, без да се замисляме. „Облакът“ не е просто допълнителна памет за телефона, а начин важните файлове да останат защитени и винаги достъпни, независимо какво се случва с конкретно устройство.

Снимките могат да се архивират автоматично, документите вече не са свързани с един телефон или лаптоп, а достъпът до тях остава, дори когато смениш устройството, изгубиш го или то се повреди.

Yettel Cloud: едно място за всичко важно

В края на миналата година Yettel представи облачната си услуга Yettel Cloud – създадена именно с тази цел – да събере спомените и важните документи на едно сигурно място, до което имаш достъп от различни устройства. Така независимо дали сменяш телефон, работиш от различни локации или просто искаш спокойствието, че нищо ценно няма да се изгуби, имаш практично и надеждно решение за дигиталното си ежедневие.

Платформата предлага възможност за синхронизация на файловете, запазени в нея, за да отваряш винаги най-актуалната версия на което и да е устройство. Подреждаш документите в албуми и папки, преименуваш, търсиш в снимките по лица и ги държиш добре организирани, вместо разпилени на различни устройства.

В Yettel Cloud може да се влезе през уеб браузър и мобилно приложение. Лесно се споделят снимки и видеа с близки чрез линк, без да се пращат тежки файлове в чат приложения и по имейл. А ако имаш хартиени документи – сканираш директно през телефона и ги запазваш в облака, за да са ти подръка винаги, когато потрябват.

Yettel

Колко струва спокойствието?

Новата услуга може да бъде активирана както в магазин на оператора, така и директно през приложението Yettel. За момента е наличен само един пакет, предлагащ неограничено пространство – Yettel Cloud Unlimited, но скоро операторът планира да предложи и други варианти в зависимост от големината на пространството за съхранение. До края на месец февруари клиентите на Yettel, които имат активна мобилна услуга с абонаментни планове включващи минути и мобилен интернет, получават неограничения пакет без месечна такса за първите три месеца. Цената му след изтичане на този период е 1,99 евро / 3,89 лева на месец.

Услугата е достъпна и за хора, които не са абонати на Yettel. Така всеки, който иска да организира разпилените си файлове и да ги предпази от загуба, може да го направи лесно и на разумна цена.

Защото за спомените наистина няма втори дубъл, но има начин да ги запазим.