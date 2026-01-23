Европейските борси се движат разнопосочно

Европейските фондови пазари не намират ясна посока в днешната търговия преди обед, тъй като инвеститорите се опитват да преценят възможните последици от поредното изостряне на търговското напрежение, свързано с Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се повиши с 4,2 пункта или 0,02 на сто до 24 860,67 пункта към 10:54 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 спадна със 7,01 пункта или 0,09 на сто до 8141,88 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 23,51 пункта или 0,23 на сто до 10 173,56 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 0,47 пункта или 0,08 на сто до 608,39 пункта, като от началото на седмицата бенчмаркът е загубил около 1 на сто.

Пазарите бяха разтърсени по-рано през седмицата от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита върху осем европейски държави, докато Вашингтон не получи разрешение да закупи Гренландия. Впоследствие Тръмп се отказа от тези намерения, като се позова на постигнато споразумение за Гренландия с НАТО, но инвеститорите остават предпазливи, тъй като митата продължават да се използват като инструмент за натиск в преговорите.

Междувременно се очаква публикуването на индекси на мениджърите по доставките (PMI) в Европа и САЩ, които инвеститорите следят за нови сигнали за икономическата динамика. Според икономисти от Ай Ен Джи (ING) данните вероятно ще потвърдят устойчивостта на постепенното възстановяване на икономиката в еврозоната въпреки геополитическите рискове.

Сред отделните компании акциите на германския химически концерн БАСФ (BASF) поевтиняха с 2 на сто, след като предварителни данни показаха спад на печалбата през 2025 г. заради по-ниски маржове и неблагоприятни валутни ефекти. Книжата на френската банка "Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas) също поевтиняха - с 0,7 на сто, след като стана ясно, че тя планира да съкрати около 1200 работни места в подразделението си за управление на активи до края на 2027 година.