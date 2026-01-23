Бизнесът: Спирането на "Кроношпан" ще доведе до огромни щети за бранша и горите у нас

Прекратяването на дейността на завода за дървесни плоскости "Кроношпан" ще доведе до пагубни последствия за цялата дървообработваща и мебелна индустрия у нас, както и за горите на България.

Върху това се обединиха представители на бизнеса и науката на пресконференция, организирана от австрийското дружество. Повод е наложената от РИОСВ мярка за спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) заради неизпълнение на едно от условията в комплексното разрешително, което изисква да не се допуска разпространение на миризми извън площадката. Тя беше наложена на 15 януари. 5 дни по-късно от инспекцията заявиха, че дружеството отказва да изпълни предписанието и поиска помощ от прокуратурата.

Обяснението на компанията е, че по задължителна инструкция за безопасност линията може да се спрем само при положителни температури, без да има опасност за персонала и да се предизвикат екологични щети и пожари. От вчера температурите са положителни и до неделя сутрин поетапно тя ще бъде спряна. Компанията обаче е обжалвала по всички законови начини.

На пресконференцията Николай Банков, който е управител в "Кроношпан", разказа, че през 2024 г. са подадени 47 сигнала от жители на Велико Търново за замърсяване, но през 2025 г. има огромно увеличение - 470 сигнала, предвид това че заводът е надградил пречиствателните съоръжения. Това провокира РИОСВ и други институции да извършат проверки. Компанията оказва пълно съдействие, прозрачност и достъп. Не са констатирани превишения от нормите от комплексното разрешително, което се потвърждава от три документа - от РИОСВ, писмо от МОСВ и от доклада на междуведомствена комисия от земеделското министерство. Във времето предприятието е санкционирано само за наличието на миризми, които се измерват по субективен метод, тъй като няма установен закон за измерване. Заводът се намира в индустриална зона с други оператори, освен това е зимен сезон, ползва се дървесина за отопление в прилежащия квартал.

Не желаем да бъдем използвани за политически цели, ние винаги сме стояли дистанцирани и искаме да работим устойчиво спрямо законите, категоричен беше Банков.

Той изнесе данни за значимостта на предприятието. От 1997 г. компанията оперира в България, заводът във Велико Търново отваря през 2006 г. - с най-модерни технологии и инвестиция от 600 млн. лв. Общо инвестицията у нас се равнява на 1 млрд. лв инвестиции.

Оборотът за миналата година е над 450 млн. лв., като само линията, която е обект на спиране, е генерирала продажби за 200 млн. лв. на годишна база. В България са обслужени директно 150 клиента, работи се със 1000 доставчици на дървесина и още 1800 други. В завода работят 300 човека, а като цяло в "Кроношпан" у нас - 500 човека. 80 млн. лв. са инвестирани за пречиствателни съоръжения и зелена енергия.

"Кроношпан" е единствената компания в България, която рециклира дървесни отпадъци. Тя си сътрудничи с 60 местни общини за доставката им, благодарение на което общинският бюджет спестява 2 млн. лв. годишно. За миналата година дружеството е преработило 40 хил. тона дървесни отпадъци. То е и единственото, което рециклира дървесни отпадъци от бита, строителството, индустрията и от опаковки.

Ако тези дървестни отпадъци не се почистят от горите, те стават лесно запалими, дерета се задръстват, което пък води до наводнения.

Всички работодателски организации застанаха зад австрийския инвеститор, който по думите на председателя на БСК Добри Митрев е за пример. "Ако имахме минимални съмнения за нарушения, нямаше да застанем така твърдо. Притеснени сме, че това е прецедент, който може да се разпространи над всеки потенциален инвеститор. Атаката срещу българския бизнес в последните месеци се засилва все повече. Засегнатите хора от тази мярка ще бъдат впечатляващо много. Няма друг работодател във Велико Търново, който да даде такива възнаграждения", категоричен беше Митрев. Тази линия представлява основното производство на предприятието, така че е възможно цялата му дейност да спре с нея.

Важно е да има законова рамка и правила за всички, компаниите трябва да се съобразяват, но се нуждаят от законова сигурност, а това е нещо, върху което трябва да се работи според австрийския бизнес. Международният бизнес се нуждае от доверие. В последните години няма много прилив на чужди инвестиции и държавата трябва да положи усилия за това. А "Кроношпан" е пример за много добър инвеститор, защити компанията и Филип Купфер, търговски съветник при Австрийското посолство.

В момент сме на безпрецедентна криза, която може да доведе до катастрофа. Индустрия се гради много бавно, но може да бъде съсипана за дни. Дейности за над 1 млрд. лв. в сектора ще бъдат засегнати, каза и председателят на браншовата камара Васил Живков. Представители на мебелни компании също изказаха опасения, че браншът е застрашен от прекратяването на дейността на завода.