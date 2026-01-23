България и Сърбия подписаха договор за ново икономическо сътрудничество

В МРРБ бе връчен договор за 6 млн. евро по проект между България и Република Сърбия по програма Интеррег България – Сърбия 2021-2027

Над 57% от средствата по програмата са договорени, които представляват инвестиции от 21,7 млн. евро в проекти в трансграничния регион

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе връчен официално договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 млн. евро по проект RESCALE – „Мащабиране на регионите" по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Сърбия 2021-2027. Церемонията беше водена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган Юра Витанова. В събитието се включиха Неманя Мартинович – помощник-министър в Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия и Ръководител на Националния орган на Сърбия по Програмата, посланикът на Република Сърбия в България Милан Равич, българският посланик в Белград Ангел Ангелов, генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев.

„Днес поставяме основите на едно ново поколение икономическо сътрудничество между България и Сърбия – първото по рода си, което дава на малкия и средния бизнес инструментите, партньорствата и средата да създава заедно, да расте заедно и да излиза заедно на международните пазари", каза заместник-министър Витанова. Тя подчерта, че проектът RESCALE подкрепя малките и средните предприятия по цялата логика на бизнес растежа – от откриването и подготовката, през изграждането на капацитет, до пазарна реализация, създаване на прототипи и съвместни решения.

„С подкрепата на Европейския съюз в размер на 6 милиона евро даваме отговор на някои ключови предизвикателства за региона – ограничено участие на малките и средни предприятия в регионални и международни вериги на стойността, необходимост от дигитална и зелена трансформация, както и нужда от изграждане на устойчиви и дългосрочни партньорства между предприятия и бизнес подкрепящи организации", подчерта заместник-регионалният министър. По думите ѝ именно такива проекти превръщат териториално-ориентирания подход, заложен в Договора за функционирането на Европейския съюз, в реални резултати за хората, бизнеса и регионите.

Помощник-министър Неманя Мартинович благодари на българските си колеги от МРРБ за подкрепата и доброто партньорство при изпълнението на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Сърбия 2021-2027. Той изтъкна, че съвместната работа повече от две десетилетия „с всяка година показва как сътрудничеството и съвместните действия могат да допринесат за развитието на региона."

Проектът RESCALE – Scaling the Regions е 36-месечна трансгранична инициатива, насочена към повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия в България и Сърбия чрез иновации, устойчиво развитие и стратегически партньорства. Той е първият по рода си в трансграничния българо-сръбски регион, който подкрепя съвместното разработване на продукти от малки и средни предприятия – от идея до прототип и пазарна готовност. Целта е да се преодолее разривът между иновативните идеи, тяхното развитие и реалното им навлизане на пазара. Водещ партньор по проекта е Българската агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, а партньори са Научно-технологичният парк в Ниш и Търговско-промишлената камара на Сърбия. Заедно те ще изградят координирана трансгранична система за подкрепа на бизнеса.

Повече от 57% от финансовия ресурс по програма Интеррег България – Сърбия 2021-2027 е договорен, стана ясно по време на двустранен разговор между заместник-министър Витанова и помощник-министър Неманя Мартинович. До няколко месеца ще бъде договорен 100% от бюджета на програмата. Последната отворена покана на обща стойност 8,2 евро е публикувана на 15 декември миналата година с краен срок за кандидатстване 31.03.2026 г. и е насочена към директна подкрепа на предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност - Втора покана за набиране на проектни предложения за МСП | Interreg IPA Bulgaria - Serbia.

В същото време Управляващият орган на Програмата от българска страна вече стартира процесите за подготовка на следващия програмен период – 2028-2034 г. Изготвя се социално-икономически анализ за трансграничния регион, който ще постави основата за бъдещата програма.