Олиото, оризът, брашното и закуската у нас са по-скъпи от Франция и Нидерландия (Обзор, инфографика)

Пилето се вдигна с 11%, а хлябът - с 5

Минималната заплата стига да си купим основните продукти 10 пъти, а в Германия - 32

Баничката, брашното, оризът, прясното мляко и олиото у нас струват по-скъпо, отколкото в шест други държави – Германия, Испания, Хърватия, Румъния, Франция и Нидерландия. Освен това цените на тези продукти са над средните в целия ЕС. (Виж инфографиката долу.) Това показва януарското наблюдение на цените от малката потребителска кошница, направено от КНСБ.

“Обяснение за шампионите по поскъпване у нас – брашно, ориз, олио, прясно мляко, закуска, липсва. Това ценово равнище

няма нищо общо с еврото,

а е устойчива тенденция и ние продължаваме да мислим, че има причина, която е очевидна - слабата конкуренция. Тези цени не могат да бъдат плод на нищо друго освен на господстващо положение”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

През януари у нас малката потребителска кошница е 58,8 евро. С една минимална заплата тя може да се купи 10 пъти, а това ни нарежда на последно място в целия ЕС.

В съседна Румъния тя струва 47,99 евро и хората с тамошната минимална заплата

могат да си я позволят 16 пъти

В Хърватия е 52,85 евро и може да бъде купена 19 пъти.

В Германия тя е по-скъпа - 75,02 евро, но с минималната заплата там може да бъде напазарувана цели 32 пъти.

У нас потребителската кошница е поскъпнала със 75 евроцента спрямо декември, а за седем месеца се е вдигнала с 3,6%.

“При пилето няма никакво обяснение защо агресивно и интензивно поскъпва – 11% ръст за 7 месеца е сериозно поскъпване, без да има фактори за него. Нито на международни борси, нито някакви специфики. Хлябът също поскъпва - 5% за седем месеца е нещо сериозно,

трябва да се наблюдава какво се случва,

при положение че все пак сме сериозни производители и износители на зърно”, каза Димитров.

Спрямо юни миналата година най-много са поскъпнали краставиците – с 61,9%. Хляб “Добруджа” поскъпва с 4,9%, а при кренвиршите нарастването е с 4,8%. През януари има увеличение и на кафето в чаша с близо 6%. Минералната вода е скочила с 5,6%.

В малките търговски обекти и през януари продължават да се поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги при 9 от 17-те наблюдавани стоки, показва още изследването.

Цените на свинския бут, олиото и прясното мляко са най-високи във Видин.

В наблюдението през този месец са включени и цените на фризьорските и таксиметровите услуги, както и охраняемите паркинги. Ръст има при мъжкото подстригване – с 3,4%, а при дамското – с 2,4%, каза Иванова. Абонаментната такса за един месец на охраняем паркинг е нараснала с 3% и още в началото на годината се съобщаваше за такива сигнали, в които паркинги в мол или на други места са превалутирали левовата равностойност веднага в евро, каза зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания Виолета Иванова. Таксиметровите услуги нарастват – дневната тарифа с 8,4%, а нощната с 9,2%, сочи още наблюдението.