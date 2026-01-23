Големите инвеститори от Северна Европа започнаха да разпродават американски ценни книжа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шведският пенсионен фонд Alecta е продал по-голямата част от активите си в американски държавни облигации през последната година поради повишения риск и непредсказуемостта на американската политика, заяви главният инвестиционен директор на фонда в сряда.

„От началото на 2025 г. намалихме активите си в американски държавни облигации на няколко етапа и общо намаленията представляват по-голямата част от активите ни", каза главният инвестиционен директор на Alecta Пабло Берненго в изявление пред Ройтерс.

„Продължихме също така да поддържаме висок коефициент на валутно хеджиране спрямо щатския долар", каза той.

Берненго обаче отказа да коментира точната продадена сума.

Шведският бизнес ежедневник Dagens Industri съобщи, без да посочва източниците си, че Alecta е продала американски държавни ценни книжа на стойност 70-80 милиарда шведски крони (7,7-8,8 милиарда долара) през последната година от общо 100 милиарда.

В изявлението си пред Ройтерс Берненго не спомена конкретно засилената загриженост относно международната политика на САЩ от началото на тази година и заплахите от още търговски тарифи.

Това съживи пазарните разговори за търговията „Продай Америка", които се появиха за първи път миналата година, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп започна да налага тарифи.

Продаването на активи се основаваше на оценка на повишения риск при държавните облигации на САЩ и долара, „свързан с намалената предвидимост на провежданата политика в комбинация с големи бюджетни дефицити и нарастващ държавен дълг", се добавя в изявлението на Берненго.

Във вторник датският пенсионен фонд AkademikerPension заяви, че ще продаде своите активи от американски държавни ценни книжа на стойност около 100 милиона долара до края на този месец, позовавайки се на слабите финанси на правителството на САЩ.