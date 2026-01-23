Цената на среброто достигна рекордните 100 долара за унция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цената на среброто достигна 100 долара за първи път, печелейки от статута си на сигурна инвестиция на фона на нестабилността около политиките на американския президент Доналд Тръмп.

Среброто, чиято цена се удвои само за 3,5 месеца, достигна рекордните 100,29 долара за унция при търговията, също и поради силното търсене на метала, който се използва в слънчеви панели и електроника, както и за производството на бижута.

Златото, което е сродно на среброто, се доближи до рекордното ниво от 5000 долара за унция днес, тъй като инвеститорите все повече се обръщат към тази стока в периоди на икономическа нестабилност, предаде АФП.

„Колкото и рисковано да е златото, то не може да се сравни със среброто, което продължава да се представя по най-невероятен начин", отбеляза Дейвид Морисън, старши пазарен анализатор в Trade Nation, цитиран от БГНЕС.

Среброто е в недостиг, тъй като потребителите го изкупуват, за да го използват в центрове за данни за изкуствен интелект.

На 9 октомври металът достигна рекордните 50 долара за унция, което е най-високото ниво от 1980 г. насам