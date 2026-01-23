ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай с голям пробив в добива на литий от сол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22151722 www.24chasa.bg

Цената на среброто достигна рекордните 100 долара за унция

2088
Сребро Снимка: pixabay

Цената на среброто достигна 100 долара за първи път, печелейки от статута си на сигурна инвестиция на фона на нестабилността около политиките на американския президент Доналд Тръмп.

Среброто, чиято цена се удвои само за 3,5 месеца, достигна рекордните 100,29 долара за унция при търговията, също и поради силното търсене на метала, който се използва в слънчеви панели и електроника, както и за производството на бижута.

Златото, което е сродно на среброто, се доближи до рекордното ниво от 5000 долара за унция днес, тъй като инвеститорите все повече се обръщат към тази стока в периоди на икономическа нестабилност, предаде АФП.

„Колкото и рисковано да е златото, то не може да се сравни със среброто, което продължава да се представя по най-невероятен начин", отбеляза Дейвид Морисън, старши пазарен анализатор в Trade Nation, цитиран от БГНЕС.

Среброто е в недостиг, тъй като потребителите го изкупуват, за да го използват в центрове за данни за изкуствен интелект.

На 9 октомври металът достигна рекордните 50 долара за унция, което е най-високото ниво от 1980 г. насам

Сребро Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния