ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ: 67% от левовете вече са изтеглени от обращени...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22152464 www.24chasa.bg

Търговци масово отказват да приемат банкноти от 200 евро

4060
Така изглеждат истинските 200 евро

Масово търговци отказват да приемат 200-евровите банкноти у нас. Над 6300 са сигналите към Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас. Сред най-често срещаните нарушения е неприемането на едри банкноти в магазините, защото търговците се притесняват, че може да са фалшиви.

Клиентът Добрин Стоянов прави опит да плати хранителни продукти на стойност 50 евро с банкнота от 200 евро, тъй като освен нея имал само няколко дребни монети, разказва БНТ.

"Казаха, че такива пари няма да ми вземат. Стана разправия. Извикаха полиция, СОТ, все едно аз съм най-големия престъпник. Насилствено ми изтръгнаха от ръцете двете торби с покупки. Оправдаха се с някаква тяхна вътрешна наредба."

От търговската верига отговориха писмено. Оттам посочват, че от средата на месеца се наблюдава тенденция клиенти да предлагат плащане с банкноти от 200 и 500 евро, които желаят да развалят в банкноти с по-дребни купюри чрез покупка и според тях конкретния случай е точно такъв.

"Причината е, че при връщане на ресто при плащане с банкноти от 200 или 500 евро, касовата наличност се изчерпва бързо и ние нямаме възможност да обслужваме други клиенти според изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съответно се налага временно затваряне на касата и причиняване на неудобство на всички клиенти, чакащи да бъдат обслужени зад въпросния клиент."

От Комисията за защита на потребителите отказаха коментар по темата с мотива, че е в компетенцията на БНБ. 

Така изглеждат истинските 200 евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния