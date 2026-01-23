БНБ: 67% от левовете вече са изтеглени от обращение

Kъм 23 януари 2026 г. общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 10,1 млрд. лева, което представлява 67 на сто изтеглено наличнопарично обращение в лева спрямо началото на 2025 г., съобщи Българската народна банка, откъдето допълниха, че процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.

В края на миналата седмица изтеглено наличнопарично обращение беше 58 на сто.

Темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90 на сто от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г. да се обмени в евро, а по отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60 на сто.

Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението. В края на миналата седмица еврото обращението като обща сума възлизаше на 4,3 млрд. евро.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги" АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 24 и 31 януари 2026 г. През съботните дни от месеца работят и посочени от банките техни клонове и офиси.

От БНБ напомнят, че през първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс, съобщава БТА. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.