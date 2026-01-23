Битката за поглъщането на Warner Bros между Netflix и Paramount се пренася в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Битката за филмовата компания Warner Bros. се пренася в Европа. Стриймин платформата Netflix и Paramount се конкурират за покупката на Warner Bros и искат европейска подкрепа, пише Politico.

Warner Bros. прие офертата на Netflix за 82,7 милиарда долара (която ще включва и закупуването на HBO) — която Netflix промени тази седмица на парична оферта. Но това не спира Paramount, чиято оферта от 108,4 милиарда долара за по-голям дял от бизнеса беше отхвърлена, да направи всичко възможно, за да остане в надпреварата.

Paramount се е срещнала с представители на отдела по конкуренция на Европейската комисия, DG COMP, за да обсъди сделката с Warner Bros. Целта на Paramount е да ускори процеса на получаване на зелена светлина от Комисията за антитръстовото одобрение на офертата си за Warner Bros.

По време на обиколка на европейски столици по-рано този месец, главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън посети сърцето на европейското кино, Париж, и обядва с френския президент Еманюел Макрон.

Той също се срещна с министрите на културата на Франция и Обединеното кралство, сигнализирайки, че стратегията на компанията в Европа не е просто да инвестира повече пари, за да осигури сделка, а по-скоро да спечели сърцата и умовете, като се обърне към любовта на континента към изкуствата.

Paramount се надява, че подкрепата от европейски политици и водещи културни дейци ще преодолее резервите, които акционерите на Warner Bros. изпитват към офертата ѝ, която те многократно отхвърляха.

Ето защо, докато беше в Париж, Елисън се срещна и с ключови фигури от филмовата индустрия, включително президента на Националния филмов съвет Гаетан Брюел; главния изпълнителен директор на Gaumont Сидони Дюма; Ришар Патри, ръководител на Френската изложбена асоциация; и шефа на Metropolitan Filmexport Виктор Хадида.

Част от стратегията му е да говори за любовта си към киното и да твърди, че може да защити филмите от стрийминг гиганта Netflix. Като част от кандидатурата си, Paramount обеща да пуска поне 30 филма в кината всяка година и се ангажира да почита „здравословните традиционни прозорци" на филмовите премиери.

Смъртта на киното?

Международният съюз на кината (UNIC), който проведе среща с отдела за конкуренция на Европейската комисия миналата седмица, посочи в изявление графиците за премиери в киносалоните като „ключов принцип", който трябва да бъде защитен във всяка сделка.

Но в четвъртък заяви, че не подкрепя нито една от настоящите оферти, добавяйки, че и двете биха могли да доведат до „значителен спад за европейското кино".

Основното безпокойство на UNIC е, че след сделката САЩ ще продуцират по-малко филми, в ущърб на европейските киномани. Френските филми може да получат признание от критиката, но това, което наистина генерира приходи, са холивудските блокбъстъри.

Подкрепа на ЕНП

Една от победите, които Paramount постигна, е привличането на подкрепата на един от най-влиятелните законодатели в Европейския парламент, германеца Андреас Шваб от дясноцентристката Европейска народна партия.

Шваб, експерт по политиката в областта на конкуренцията, следи сделката от самото ѝ начало и бързо предупреди Комисията срещу потенциална оферта на Amazon за Warner Bros. миналата година.

И в крайна сметка аргументът за конкуренцията, а не културният, го спечели.

„Офертата на Paramount би била по-добър избор от Netflix за останалата част от пазара", каза той пред POLITICO.

И двата лагера са поверили на глобални консултантски фирми за връзки с обществеността с добре установени клонове в Брюксел да разпространяват посланието: FGS Global за Netflix и Brunswick за Paramount.

Всяка фирма е наела и юридически гиганти. Netflix е консултиран от глобалната американска адвокатска кантора Skadden, чийто екип в Брюксел се ръководи от Ингрид Ванденборе (нейната автобиография включва прекратяване на придобиването на Activision Blizzard за 69 милиарда долара от Microsoft през 2023 г. след епичен трансграничен антитръстов преглед).

Paramount разчита на американската глобална компания Latham & Watkins; начело е Карлес Естева Мосо, бивш висш служител в Генерална дирекция „Конкуренция".

Warner Bros., междувременно, е консултиран от друг от водещите адвокати по конкуренция в Брюксел, Йохан Юсевин от Covington & Burling.