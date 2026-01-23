Amazon ще съкрати още хиляди служители следващата седмица

Гигантът в онлайн търговията „Амазон" (Amazon) планира втори кръг съкращения на работни места идната седмица като част от по-широката си цел за освобождаване на около 30 000 корпоративни служители, Това съобщиха два информирани източника, цитирани от Ройтерс.

Компанията е съкратила около 14 000 служители през октомври, което е около половината от първоначално обявените 30 000, за които съобщи Ройтерс. Очаква се общият брой на съкратените да бъде приблизително същият като миналата година и освобождаването на служителите може да започне още във вторник. Това казаха източниците, пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да обсъждат плановете на „Амазон", информира БТА.

Говорител на американската компания отказа коментар, съоб.

Според източниците съкращенията ще засегнат работни места в подразделенията за търговия на дребно „Амазон уеб сървисиз" (Amazon Web Services), „Прайм видео" (Prime Video) и човешки ресурси, известни като „Пийпъл икспириънс енд текнолъджи" (People Experience and Technology). Източниците предупредиха, че подробностите за плановете на "Амазон" могат да претърпят промяна.

Корпорациите все по-често използват изкуствен интелект (ИИ), за да пишат програмен код за развитие на софтуерните и внедряват ИИ агенти, които автоматизират рутинни задачи, тъй като се стремят да спестят разходи и да намалят зависимостта от хора. „Амазон" рекламира най-новите си модели ИИ по време на годишната си конференция за облачни изчисления (AWS) през декември.

Освобождаването на 30 000 работни места би било малка част от 1,58 милиона служители на „Амазон", но близо 10 на сто от корпоративната работна сила на компанията. По-голямата част от служителите на „Амазон" са в центрове за изпълнение на поръчки и складове.

Това би било най-голямото съкращение в тридесетгодишната история на „Амазон". Компанията съкрати около 27 000 работни места през 2022 г.

На засегнатите работници през октомври беше съобщено, че ще останат на заплата в продължение на 90 дни, през които могат да кандидатстват за друга работа в компанията или да си търсят нови работно място. Този период изтича в понеделник (26 януари).