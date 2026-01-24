ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германското правителство планира в бъдеще да реаги...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22153583 www.24chasa.bg

Администрацията на Тръмп обмисля пълна блокада върху вноса на петрол за Куба

1280
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля налагането на пълна блокада върху вноса на петрол за Куба като част от възможни нови тактики за постигане на смяна на режима в карибската държава. Това съобщи изданието „Политико“, като се позова на трима запознати с плана източници.

Решение дали мярката да бъде одобрена все още не е взето, но подобна ескалация се подкрепя от някои критици на кубинското правителство в администрацията на Тръмп и има подкрепата на държавния секретар Марко Рубио, посочва „Политико“, цитирана от БТА. 

Белият дом за момента не е отговорил на искането за коментар.

Ако съобщеният план се реализира, това ще представлява допълнителна ескалация в опитите на Тръмп да подчинява регионалните сили на САЩ и ще подчертае сериозността на амбицията на администрацията да доминира в Западното полукълбо, отбелязва Ройтерс.

По-рано през януари Тръмп се закани да спре доставките на нефт и пари от дългогодишния си съюзник Венецуела за Куба след операцията на 3 януари, при която беше свален венецуелският президент Николас Мадуро – мярка, която според анализатори може да се окаже катастрофална за вече отслабените горивни доставки, електрическата мрежа и икономиката на Куба.

Тръмп обсъжда възможни действия срещу Куба и Колумбия. Той е предложил Куба да сключи споразумение с Вашингтон, като увеличава натиска върху дългогодишния враг на САЩ и провокира категорични реакции от ръководството на островната държава.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния