Внасяме 9 пъти повече зеленчуци и 5 пъти повече плодове, отколкото изнасяме

Годишно България внася 9 пъти повече зеленчуци и 5 пъти повече плодове, отколкото изнася. Това сочат последните данни на Министерството на земеделието за търговията с пресни плодове и зеленчуци.

Само за първите осем месеца на миналата година у нас са влезли над 68 хиляди тона домати, произведени в други държави.

2024 година е последната до момента, за която има пълни данни за вноса и износа на плодове и зеленчуци и статистиката не е в полза на българското производство.

Над 400 хиляди тона пресни плодове са влезли на българския пазар, като от тях най- много са ябълките от Полша и Северна Македония и дините от Гърция.

През същата година страната ни е изнесла 80 000 тона плодове , като най- сериозно е количеството на черешите за Германия и Полша. Зеленчуците, които сме внесли през 2024 г. над 280 хил. тона, като на масата си българинът е слагал основно домати от Турция и картофи от Франция.

Българските градинари са изнесли 33 000 т зеленчуци, основно краставици, съобщава БНР.

За миналата година анализът на агроминистерството е само с данни до месец август, като отчита 7 % ръст на вноса на плодове и зеленчуци спрямо същия период на 2024 г. Тук впечатление прави скока във вноса на дини, който е нараснал с над 50 на сто.

270 00 т плодове и същото количество зеленчуци са внесени в България за първите 8 месеца на миналата година.