През изминалата седмица стоковите пазари относително спокойствие при търговията със зърнени култури

През изминалата седмица стоковите пазари демонстрираха относително спокойствие при търговията със зърнени култури, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ), предава БТА.

Хлебната пшеница запази стабилни цени на фючърсите в САЩ - около 186-190 долара за тон, докато на борсата „Юронекст" в Европа се движеше плътно до 221-222 долара за тон.

Аналогична беше ситуацията при цените на фючърсите на царевицата. В САЩ сделките се сключваха при цени около 165-167 долара за тон, а в Европа - около 225-226 долара за тон.

Борсовата търговия със захар беше спокойна, като сделките с фючърси в САЩ бяха в диапазона 324-329 долара за тон, а в Европа - около 421-427 долара за тон.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на 204,52 евро за тон (400 лева за тон), а купувачите отговарят със 133 евро за тон (260,13 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 173,84 евро за тон (340 лева за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни: консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм), зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм), свинско с боб на 1,76 евро за килограм (3,45 лева за килограм) и русенско варено на 2,88 евро за килограм (5,63 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки" на ССБ сделки имаше за природен газ на 48,53 евро за MWh (94,92 лева за MWh), за гориво за отопление на 900,27 евро за хиляда литра (1760,77 лева за хиляда литра) и за газьол за ПКЦ в диапазон 913,51-1086,96 евро за хиляда литра (1786,67-2125,91 лева за хиляда литра).