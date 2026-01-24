Мирослав Боршош: Дебатът за развитие на планинските курорти да се случи максимално бързо

Дебатът за националните курорти и промените в закона за туризма е крайно належащ, заяви министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош на провеждащото се в Пампорово изнесено заседание на парламентарната комисия по туризъм.

Министър Боршош призова дебатът по внесените от министерството предложения за законодателни промени, отнасящи се за развитие на планинските курорти, да се случи максимално бързо, още в следващите седмици, тъй като този парламент все още има своя живот, съобщава БТА.

Председателят на комисията д-р Десислав Тасков заяви, че предложенията за промени ще се разгледат на заседанието на комисията през следващата седмица.

Голямото предизвикателство през 2026 г. според министър Боршош е именно връщането на разговора за развитие на туризма, за законодателните промени, отнасящи се за възможностите за изграждане на нова инфраструктура в планинските ни курорти. Всичките ни предложения, цялата ни визия е изпратена в Народното събрание, там в рамките на няколко месеца можем дадем съвсем ново решение и да отключим развитието и на планинския туризъм, допълни Мирослав Боршош.

На заседанието на парламентарната комисия присъстват представители на Министерството на туризма, кметовете на Смолян и Чепеларе Николай Мелемов и Боран Хаджиев, заместник областният управител на Смолян Красимир Даскалов, ръководството на „Пампорово" АД, хотелиери, представители на организации в туристическия бранш.

Според министър Боршош на това заседание законодателят може да чуе какви са реалните проблеми на туристическия бизнес и на общините.