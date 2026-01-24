Към 20 март се очаква окончателното споразумение между "Газпром" и унгарската МОЛ за сръбската НИС

Сръбският вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали заяви днес, че се очаква окончателното споразумение между руската „Газпром" и унгарската МОЛ (MOL) за закупуване на сръбската петролна компания НИС да бъде подписано до 20 март, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА. Той допълни, че след подписването на това споразумение ще бъдат известни повече подробности за структурата на собственост на НИС, както и други права и задължения, свързани с нея.

Мали каза това в изявление пред медии в Мадрид, където посети щанда на Експо 2027 и Туристическата организация на Сърбия на едно от най-големите туристически изложения в света – „Фитур" (FITUR).

„Сроковете, които както унгарците, така и руснаците са си поставили, за да бъде подписан окончателният договор, са около 20 март, и тогава в крайна сметка ще знаем всичко за структурата на собственост, правата, задълженията, отговорностите", каза министърът на финансите на Сърбия.

Сръбският президент Александър Вучич обяви по време на посещение в Абу Даби по-рано тази година, че в сделката за НИС има още един участник – държавната корпорация на Обединените арабски емирства (ОАЕ) „Абу Даби нешънъл ойл къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company / ADNOC).

В тази връзка сръбският финансов министър каза днес, че е от голямо значение МОЛ и базираната в Абу Даби компания ADNOC да подпишат договор за намерение за поемане на НИС от „Газпромнефт". Той допълни, че също така е важно,, че Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ (OFAC) е реагирала положително на този договор, защото е предоставила възможност на рафинерията на НИС в Панчево да възобнови дейността си.

САЩ наложи НИС санкции поради мажоритарното руско участие в компанията, които влязоха в сила на 9 октомври миналата година след като бяха отлагани осем пъти. Руската страна се съгласи да продаде своя дял в края на ноември 2025 г., а Сърбия бе изправена пред опасността от криза за горива и вторични санкции, които да засегнат всички сфери на нейната икономика.

Вчера Службата за контрол на чуждестранните активи удължи оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС до 20 февруари. Свеждането до нула на руския дял в НИС беше условие на американската администрация за ново разрешение за дейността на единствената петролна компания на Сърбия.

Според Мали, въпреки че гражданите на Сърбия не са усетили, че суров петрол не е доставян до рафинерията в Панчево повече от 100 дни, ситуацията е представлявала голяма несигурност за Сърбия. Според него сега, след преговорите за продажбата на НИС, следва по-спокоен и проспериращ период за държавата.

„Ще бъдем търпеливи до 20 март, за да бъде подписан окончателният договор, след което ще говорим, както говорихме с предишния собственик и с новия собственик за инвестиции, служители и всичко останало, но тази стабилност, когато става въпрос за енергийната система, е абсолютно осигурена по този начин и тогава влизаме по-спокойно в останалата част от настоящата година", каза Мали.