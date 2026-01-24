Босът на „Голдман Сакс“ получил 47 млн. долара за 2025 г., възнаграждението му нараснало с над 20 на сто

Главният изпълнителен директор на „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) Дейвид Соломон е получил общо възнаграждение в размер на 47 милиона долара за 2025 г., което представлява ръст от 20,5 на сто на годишна база, съобщи банката в петък, цитирана от Ройтерс, а тя от БТА. Така Соломон се нарежда сред най-високоплатените ръководители на Уолстрийт.

Възнаграждението му надхвърля това на главния изпълнителен директор на „Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase) Джейми Даймън, чието заплащане за годината нарасна с малко над 10 на сто, стана ясно от съобщение на банката в четвъртък.

Пакетът на Соломон включва основна заплата от 2 милиона долара и 45 милиона долара променливо възнаграждение. За сравнение, през 2023 г. той е получил 31 милиона долара, а през 2024 г. – 39 милиона долара.

„Голдман Сакс" приключи силна финансова година, като през четвъртото тримесечие на 2025 г. отчете печалба над очакванията на анализаторите, подкрепена от активността при сливанията и придобиванията, както и от търговията на финансовите пазари.

През годината банката е консултирала редица мащабни сделки, сред които изкупуването на „Електроник Артс" (Electronic Arts) от Саудитския държавен инвестиционен фонд, „Силвър Лейк" (Silver Lake) и „Афинити партнърс" (Affinity Partners) за 56,5 милиарда долара и придобиването на компанията за облачна сигурност „Уиз" (Wiz) от „Алфабет" (Alphabet) за 32 милиарда долара.

„Голдман Сакс" е била и водещ гарант при първичното публично предлагане на акции на производителя на медицински консумативи „Медлайн" (Medline) през четвъртото тримесечие – най-голямото първично предлагане в световен мащаб за 2025 г.

В резултат на тези сделки банката отново зае първо място в света по консултиране на сливания и придобивания, като е финализирала сделки на обща стойност 1,48 трилиона долара и е реализирала приходи от такси в това направление в размер на 4,6 милиарда долара.

От „Голдман Сакс" изразиха и оптимизъм за развитието на инвестиционното банкиране през 2026 г., като отбелязаха, че по-благоприятната регулаторна среда в САЩ, по-ниските лихвени проценти и високата ликвидност насърчават компаниите да ускоряват сключването на сделки.

Под ръководството на Дейвид Соломон акциите на „Голдман Сакс" са поскъпнали с 53,5 на сто през 2025 г., изпреварвайки широкия пазарен индекс и повечето конкуренти в банковия сектор.

64-годишният Соломон оглавява банката от 2018 г., когато наследи Лойд Бланкфейн. Миналата година президентът и главен оперативен директор на банката Джон Уолдрън беше включен в борда на директорите, което според анализатори затвърждава позицията му като потенциален наследник на Соломон.