bTV: Соломон Паси демонстрира грубо отношение към Цветанка Ризова

bTV счита за неприемливо и неуважително поведението на бившия външен министър Соломон Паси по време на участието му в предаването „Лице в лице" по bTV в петък, 23 януари 2026 г. Това се казва в позиция на телевизията, изпратена до медиите.

Ето цялата позиция:

Форматът на „Лице в лице", както и на другите актуално-публицистични предавания на медията, предполага активна роля на водещите, включително правото и задължението им да задават уточняващи и критични въпроси.

По време на разговора Соломон Паси демонстрира грубо отношение към водещата Цветанка Ризова. Работата на всеки журналист е да задава въпроси, чрез които да се стигне до отговорите, които вълнуват аудиторията и обществото - това е не само основен професионален принцип и стандарт, но и негово задължение. Монологът и многократното възпрепятстване на журналиста да изпълнява своите професионални задължения не са допустими прояви в телевизионния ефир и не са в интерес на зрителя.

Категорично заставаме зад професионализма на своите журналисти и едно от най-утвърдените ни лица - Цветанка Ризова. Вярваме, че уважението и професионалното поведение в ефир са споделена отговорност между журналистите и техните събеседници. Призоваваме гостите да спазват добрия тон в участията си и да се придържат към общоприетите норми на публично поведение.

Соломон Паси бе гост в предаването "Лице в лице" вчера, за да коментира присъединяването ни към Съвета за мир.

В началото гостът обясни, че не вижда проблем в това, че премиер в оставка е подписал документа за присъединяването ни. Много чужди премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка, подчерта той.

В хода на разговора Цветанка Ризова подаваше няколко пъти въпроси на събеседника си, което видимо го изнерви и той предупреди водещата да не го прекъсва. Няма как, това е разговор, а не монолог, хладнокръвно отговори Ризова.

Паси продължи, но на следващия й въпрос, отново я предупреди да не го прекъсва и заплаши, че ще си тръгне от студиото, защото предварително бил предупредил човека, който го е поканил в студиото, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван.

Соломон Паси замълча за секунди, върна самообладанието си, отпи глътка от чашата с вода и продължи.

Цветанка Ризова все пак не спря да му задава въпроси, но само отвреме навреме.

С пост в социалните мрежи, съпругата на Соломон Паси, Гергана Паси, поиска от него да се извини на Цветанка Ризова.

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", написа съпругата на председателя на Атлантическия клуб.