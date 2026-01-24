„Дойче Бьорзе“: Засилен интерес към български акции след влизането на България в еврозоната

Влизането на България в еврозоната от началото на 2026 г. вече оказва осезаем ефект върху капиталовия пазар, като улеснява достъпа на международни инвеститори до български акции, се посочва в обзор на германския борсов оператор „Дойче Бьорзе“ (Deutsche Börse), съобщава БТА.

От 6 януари насам редица български дружества се търгуват на фондовата борса във Франкфурт на Майн, като се очаква списъкът да бъде разширен, пише авторката Анна-Мария Борсе, редактор в „Дойче Бьорзе“ по финансовите и икономическите теми. Според борсовия оператор приемането на еврото е ключов фактор за повишения интерес към българския пазар, наред с макроикономическата стабилност и сравнително ниското равнище на държавния дълг.

Българският борсов индекс SOFIX отбелязва ръст от 56 на сто за последните 12 месеца, а само през последните четири седмици – 17 на сто. „Въвеждането на еврото действа като катализатор за капиталовия пазар“, посочва представеният като специалист по български акции анализатор Марк Рихтер от „Щойбинг“ (Steubing AG), цитиран в обзора.

С присъединяването към еврозоната България получава пълен достъп до инструментите на евросистемата и по-голяма институционална тежест чрез участието си в процеса на вземане на решения по паричната политика. Това, според анализа, повишава привлекателността на страната за портфейлни и дългосрочни инвестиции и създава предпоставки за включване на български акции в международни индексни и тематични фондове.

Въпреки положителната динамика в обзора се отбелязва, че политическата несигурност и високите нива на корупция в публичния сектор продължават да бъдат сред рисковите фактори за инвеститорите. В същото време България се отличава с едно от най-ниските равнища на държавен дълг в ЕС – около 24 на сто от БВП през 2024 г., като за 2025 г. се прогнозира повишение до 28 на сто, значително под средното за еврозоната, което е 88 на сто.

Сред българските дружества, които вече се търгуват във Франкфурт на Майн, са компании от фармацевтичния, банковия, строителния, логистичния и технологичния сектор. Анализът откроява фармацевтичната компания „Софарма“, инфраструктурната група „Трейс Груп Холд“ и холдинга „Еврохолд България“ като сред най-активно търгуваните и с най-добро представяне.

За инвеститорите, които предпочитат диверсифициран подход, на пазара се предлага и борсово търгуван фонд върху индекса SOFIX, който към момента остава с ограничен обем на управляваните активи, се посочва още в обзора на „Дойче Бьорзе“.