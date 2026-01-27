Германия подготвя закон за абсолютна забрана на приложения, които предупреждават за радари

Германия се готви драстично да затегне правилата за мобилните приложения, които предупреждават шофьорите за камери за скорост и полицейски контролно-пропускателни пунктове.

Новото правило, което може да влезе в сила тази година, ще окаже сериозно влияние върху шофьорите в цяла Европа. Докато в повечето европейски страни използването на навигационни приложения, които предупреждават за камери, е безплатно и законно, в Германия това ще бъде наказуемо, независимо дали водачът е превишил ограничението на скоростта или не. Новите правила засягат и пътниците в колата.

От началото на годината в Германия се разрази дебат относно забраната на приложения, които предупреждават за контрол на скоростта. Няколко федерални провинции официално поискаха удължаване на съществуващата забрана.

В момента използването на тези приложения и устройства по време на шофиране е забранено, но инсталирането им е законно. Новият законопроект предвижда пълна забрана на приложения, които предупреждават за камери за скорост. Този път германците искат да подражават на французите, където подобни решения са забранени във всички области, а приложенията показват само "рискови зони" вместо точните местоположения на камерите за скорост. Поддръжниците на промяната на закона посочват, че "подобни технологии нямат друга цел освен да заобикалят законовите санкции".

Критиците посочват, че технологии като Waze и Google Maps предоставят на шофьорите информация за задръствания или опасни ситуации на пътя, така че пълната им забрана би засегнала и законови функции, които не касаят камерите за скорост. Федералното министерство на транспорта, ръководено от Патрик Шнидер (ХДС), също отхвърля пълна забрана на тези приложения. Министерството на транспорта напомня, че използването на тези приложения е забранено по време на шофиране и че нарушаването на този регламент е предмет на глоба от 75 евро, която може да бъде наложена както на водача, така и на пътниците в превозното средство, които предоставят на водача информация за камерите за скорост.