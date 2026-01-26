Белгия въвежда 100 евро годишна винетка за леки автомобили

Двата белгийски района Фландрия и Валония (без Брюксел) постигнаха споразумение за въвеждане на пътна такса под формата на национален пътен данък.

Половината от всички километри, изминати по белгийските пътища, се покриват от чуждестранни шофьори.

Фламандският финансов министър Бен Вейтс не може да потвърди кога ще бъде въведена винетката: "Няма да се ангажирам с график, но амбицията ми е да се постигне споразумение между правителствата на Валония и Фландрия през следващите месеци."

Планът за таксуване би генерирал 130 милиона евро годишно само за Фландрия и поне 50 милиона евро за Валония. Фландрия и Валония умишлено са избрали винетка, а не такса за километър. Такава такса се счита за технически по-сложна и политически чувствителна. Пътният данък, подобен на този в Швейцария и Австрия, ще се прилага за главни магистрали и регионални пътища. Винетката ще струва около 100 евро годишно за леките коли. За автомобили, по-стари от двадесет години, ставката може да се увеличи до 125 евро.

Винетката вероятно ще стане изцяло дигитална. Шофьорите няма да се нуждаят от стикер на предното си стъкло. Системата ще бъде свързана с регистрационния номер и ще се наблюдава от крайпътни камери. Всеки без валидна винетка рискува глоба. Чуждестранните шофьори ще трябва да закупят винетката онлайн, евентуално и в по-краткосрочни варианти, като например дневни или седмични винетки.

В Белгия само камионите (както местни, така и чуждестранни) са задължени да имат стикер за пътен данък. Те трябва да имат бордово устройство на борда, който записва броя на изминатите километри.

Според белгийския експерт по мобилност Дирк Лауерс, настоящият пътен данък, плащан от белгийците, генерира над един милиард евро годишно само във Фландрия.