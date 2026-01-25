Археолози ще реставрират кула на храм в Ангкор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Археолози планират да възстановят разрушената тухлена кула и глинения под на храма „Пре Руп" в камбоджанския град Ангкор, предаде Синхуа, като цитира местните власти. Това се налага, след като експерти са идентифицирали структурни рискове на обекта.

Поради възрастта на храма части от тухлена кула № 10 са значително увредени. Елементи от стени са се разпаднали и са загубили оригиналната си структура, което налага спешно възстановяване. Подът на няколко места, особено в югозападната част на храма, е ерозирал. В резултат дъждовна вода се стича към основите на храма, което представлява потенциален риск за стабилността на културния обект.

Реставрационните и поддържащи дейности се извършват в съответствие с техническите методи и стандарти, отбелязват камдбоджанските власти, пише БТА.

Храмът „Пре Руп" е издигнат през 961 г. и има общо 33 кули. Той е сред обектите в Ангкор, включени в списъка на ЮНЕСКО, отбелязва Синхуа.