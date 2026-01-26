Шведска революция при батериите: малките електрически коли могат да паднат под 20 000 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шведският технологичен лидер Northvolt е на път да предизвика истински трус в автомобилната индустрия, след като официално потвърди успешния пробив в разработката на първата по рода си натриево-йонна батерия, готова за масово индустриално приложение в Европа.

Новината идва в критичен момент, когато европейските производители отчаяно търсят изход от пълната зависимост от китайските вериги за доставки на литий и кобалт.

Новата технология е разработена изцяло в научноизследователския център на компанията във Вестерос и обещава да промени радикално ценовата политика при малките и бюджетни електромобили. За разлика от доминиращите в момента литиево-йонни батерии, разработката на Northvolt използва натрий, който се съдържа в обикновената морска сол, което прави производството не само по-екологично, но и защитено от геополитически сътресения.

Натриево-йонните батерии на Northvolt се очаква да бъдат с 20% до 30% по-евтини от сегашните литиево-желязо-фосфатни (LFP) батерии и с над 50% по-евтини от премиум никел-манган-кобалтовите (NMC) батерии.

Това спестяване ще позволи на производителите да свалят цената на нов бюджетен електромобил с около 3 000 до 5 000 евро, правейки моделите от класа на Dacia Spring или бъдещия VW ID.1 по-достъпни за масовия потребител на нива под 20 000 евро.

Енергийната плътност на натриево-йонните клетки е по-ниска от тази на литиевите (около 160 Wh/kg срещу 250-300 Wh/kg за премиум батериите) и са предназначени основно за градски и крайградски електромобили.

Малък градски автомобил, оборудван с батерия на Northvolt, ще предлага реален пробег между 250 и 350 километра с едно зареждане.

Голямото предимство на технологията на Northvolt е отличното представяне при ниски температури. За разлика от литиевите батерии, които губят до 30-40% от капацитета си в студ, натриевите батерии запазват над 90% от ефективността си при минус 20 градуса.

Инвеститорите на Northvolt, сред които са гиганти като Volkswagen и BMW, вече виждат в това решение ключа към създаването на „народния електромобил" с цена под 20 000 евро, който да се конкурира успешно с агресивния внос от Китай.

Първите производствени линии се очаква да заработят на пълни обороти до края на 2026 г.