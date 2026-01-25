„Дойче банк“ ще затвори още 100 клона в Германия и ще засили използването на изкуствен интелект

Германската банка „Дойче банк" (Deutsche Bank) планира допълнително съкращаване на клоновата си мрежа в Германия и по-широко внедряване на изкуствен интелект в обслужването на клиенти, съобщи членът на Управителния съвет и директорът на бизнеса за частни клиенти Клаудио де Санктис в интервю за германската информационна агенция ДПА, цитирани от БТА.

„Още около 100 клона ще бъдат закрити в рамките на действащата ни програма - след съкращенията, реализирани през последните години", посочи Де Санктис. Към края на миналата година „Дойче банк" и дъщерната ѝ компания „Постбанк" (Postbank) разполагат с над 750 клона в Германия и обслужват около 19 милиона клиенти.

По думите му клоновете ще продължат да имат роля, но дейността им трябва да се промени. „В момента служителите прекарват твърде много време в административни задачи. Те трябва да разполагат с повече време за консултации", отбеляза Де Санктис.

Банката разработва цифров асистент, базиран на изкуствен интелект, който ще подпомага клиентите при използването на мобилното приложение. Очаква се услугата да бъде въведена през втората половина на годината. Броят на потребителите на приложението е нараснал с близо 20 процента през последните 18 месеца.

Според Де Санктис личните консултации ще останат необходими при големи финансови решения, като покупка на жилище или инвестиции. Той допълни, че дигитализацията ще доведе и до намаляване на персонала, но основно чрез естествено текучество, без заместване на напускащите служители.