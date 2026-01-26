ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха 71-годишен член на СИК, гласувал два пъти ...

Toyota ще оборудва Европа с водородни камиони и автобуси

Георги Луканов

Демонстрационният електробус на водород мина през градовете София, Пазарджик и Стара Загора.

Toyota официално обяви мащабно разширяване на своята европейска стратегия "Пътят на водорода".

В центъра на новата офанзива е разширеният завод за горивни клетки в Белгия, който вече функционира като основен разпределителен хъб за технологии с нулеви емисии за целия континент.

Японската комапния вече насочва основните си усилия към тежкотоварния транспорт и логистиката, където водородът предлага решаващи предимства като бързо зареждане и значително по-ниско тегло в сравнение с тежките батерии при електрическите возила.

Програмата предвижда тясно сътрудничество с европейски енергийни доставчици за изграждането на мрежа от станции за "зелен водород" по протежение на ключовите транспортни коридори на Европейския съюз.

Инженерите на Toyota подчертават, че новите поколения горивни клетки, които вече слизат от производствените линии, са проектирани специално за нуждите на европейския пазар, осигурявайки надеждност при дълги преходи и екстремни метеорологични условия. Проектът цели до края на 2026 г. по пътищата на Европа да се движат хиляди камиони и автобуси, задвижвани от водородна технология, което ще спомогне за драстичното намаляване на въглеродния отпечатък.

Заедно с това компанията продължава тестовете на двигатели с вътрешно горене, пригодени за работа с водород.

