Авиокомпании слагат 75 евро такса, за да седне дете до баща си в самолета

За 5 седмици Европарламентът и Съветът на министрите трябва да се разберат - 500 или 600 евро ще е обезщетението за закъснял полет, с какъв багаж ще може да летим и колко ще ни струва

Евродепутатът Андрей Новаков платил тези дни 75 евро, за да седне детето му до него в самолета. Оказва се, че при полет с нискотарифни компании родители с малки деца плащат такси, за да са един до друг.

На подобни нелепи хватки за измъкване на още пари от джобовете на пътниците би се сложило край, ако текстовете за правата им успешно преминат преговорите на Европарламента със Съвета на Европа. Само че зациклиха в т.нар. триалози. Изненадващо министрите на страните от ЕС застъпиха тезата за ограничаване на правата на пътниците спрямо сегашните, разписани в регламента от 2004 г.

И сега има 5 седмици за преговори, за да се достигне до финално решение. “Това е бизнес за милиарди и ще бъде битка за всяка една промяна. Но смятам, че в крайна сметка ще получим одобрение”, казва Новаков, който е докладчик по темата.

Разминаванията са по няколко ключови точки. Първата е, че съветът настоява

да се плаща обезщетение за по-дълго закъснение

от сегашните правила. В момента срокът е 3 часа, а Съветът на ЕС предлага времето да се удължи от 4 до 6 часа в зависимост от дължината на полета. Правителствата на държавите членки искат и обезщетението да е между 300 и 500 евро, а не сегашните от 300 до 600 евро.

Европейският парламент обаче е против увеличаването на времето и намаляването на сумите. Настоява и за по-бързо и улеснено възстановяване на пари и въвежда предварително попълнени формуляри за обезщетение.

Според проектоправилата въздушните превозвачи ще трябва да изпращат на пътниците, засегнати от проблеми при пътуването - анулиране или закъснения, предварително попълнен формуляр в рамките на 48 часа след инцидента. Позицията на Съвета на ЕС изисква предварително попълнен формуляр само след анулиран полет, а не след закъснения. Пътниците след това биха имали 1 г. за подаване на иск.

Евродепутатите записват, че пътниците имат право да носят със себе си в самолета без допълнителна такса един личен предмет - чанта, раница или лаптоп, и ръчен багаж с максимални размери 100 cм комбинирана дължина, ширина и височина с тегло до 7 килограма. Те също така искат да премахнат допълнителните такси за коригиране на грешки в името или при регистрация за полет. Пътниците следва

да запазят правото си на избор между цифрови и хартиени бордни карти

В тази битка между депутати и министри се стигна до второ гласуване в парламента на 21 януари. Това беше начин на Европейския съвет да се опита да извива ръцете на парламента, посочва Новаков. Според него Европарламентът има линии, които не може да бъдат прекрачени - това е прагът за закъсненията, след които се дължи обезщетение, правото на децата да са до родителите си в самолета без такса, автоматичното изплащане на компенсации, ръчният багаж да е включен в билета.

Ако за петте седмици не се постигне консенсус, тогава законопроектът отпада и остава регламентът от 2004 г. Може да провалим целия законопроект, но няма да допуснем да стане по-зле, отколкото е в момента, казва Новаков. Но смята, че има шанс за разбирателство.

