Чуждестранните преки инвестиции в Германия рязко нарастват през 2025 г.

Чуждестранните преки инвестиции в Германия са отбелязали силен ръст през 2025 г., като за първи път от над две десетилетия чуждестранните компании са инвестирали повече средства в страната, отколкото германските фирми в чужбина. Това показва анализ на Института за германска икономика (IW), базиран на данни на Германската федерална банка за първите единадесет месеца на годината и получен по електронната поща от редактор на БТА.

Според оценката преките чуждестранни инвестиции в Германия са се увеличили от 43 млрд. евро през 2024 г. до около 96 млрд. евро през 2025 г., което представлява почти двукратен ръст. В същото време германските компании са инвестирали в чужбина около 86 млрд. евро – под дългосрочната средна стойност.

Институтът определя развитието като положителен сигнал за германската икономика. „В един все по-несигурен свят предвидимостта е по-важна от всякога", твърди експертът по търговска политика на организацията Юрген Матес. По думите му правната сигурност и стабилната регулаторна среда се превръщат в ключово конкурентно предимство за Германия в условията на глобална несигурност.

Анализът отбелязва, че ако не се отчита извънредната ситуация по време на пандемията от коронавирус през 2020 г., това е първият подобен случай от 2003 г. насам, при който притокът на чуждестранни инвестиции надвишава износа на капитал от Германия. От началото на новото хилядолетие страната средно е регистрирала годишен нетен отлив на преки инвестиции в размер на около 25 млрд. евро.

Според експертите Германия остава особено привлекателна и като локация за научноизследователска и развойна дейност, което допълнително подкрепя интереса на международните инвеститори.