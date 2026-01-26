Цената на златото за първи път в историята надхвърли 5000 долара за тройунция

Цената на златото достигна рекордно високо ниво от над 5000 долара за тройунция, подкрепена от засиленото търсене на сигурни активи на фона на геополитическо напрежение и несигурност около политиката на САЩ, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Котировките на благородния метал се повишиха с 0,75 на сто до 5076,95 долара за тройунция към 08:30 часа българско време. От началото на годината цената на златото е нараснала с над 17 на сто, а през 2025 г. отчете ръст от около 64 на сто, предаде БТА.

Поскъпването се подкрепя от облекчената парична политика в САЩ, активните покупки от страна на централните банки и рекордните притоци към борсово търгуваните фондове (ETF). Китай е увеличил златните си резерви за четиринадесети пореден месец през декември.

Допълнителен катализатор за ръста се оказа ескалиращото геополитическо напрежение, включително изострянето на отношенията между САЩ и съюзници от НАТО около Гренландия, както и поредица от търговски заплахи от страна на американската администрация. През уикенда президентът на САЩ заяви, че ще наложи 100-процентни мита на Канада при евентуално търговско споразумение с Китай, а по-рано отправи заплахи за високи мита върху френски вина и шампанско.

„Последният тласък дойде от кризата на доверие към американската администрация и американските активи“, коментира старши пазарният анализатор Кайл Рода от „Кепитъл.ком“ (Capital.com).

Независимият анализатор Рос Норман прогнозира, че през годината златото може да достигне максимум от 6400 долара за тройунция при средна цена около 5375 долара.

Цените на другите благородни метали се движиха разнопосочно. Среброто поскъпна с 4,38 на сто до 107,72 долара за тройунция, платината поевтиня с 0,03 на сто до 2766,30 долара, а цената на паладия нарасна с 0,31 на сто до 2016,25 долара.