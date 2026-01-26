Близо 1/5 от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,9 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,2 процента от общото количество електроенергия (1393 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,8 процента (227 гигаватчаса) от нея, предаде БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Испания (58,1 процента), Португалия (53,7 на сто) и Литва (44,6 процента). В България делът 1,4 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (412,9 гигаватчаса), Испания (364,9 гигаватчаса) и Италия (132,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,7 гигаватчаса.