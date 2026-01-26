ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съвършени ремонтират несъвършен закон - вижте как ...

Еврото поскъпва леко спрямо водещите световни валути

Еврото поскъпва леко спрямо водещите световни валути Снимка: Pixabay

Курсът на еврото спрямо водещи световни валути се повиши леко в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара еврото поскъпва с 0,29 на сто до 1,1856 долара за едно евро.

Спрямо японската йена повишението е с 0,21 на сто до 186,74 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто до 0,9215 франка за едно евро, предаде БТА.

Единната европейска валута поскъпва и спрямо британската лира - с 0,06 на сто до 0,8675 лири за едно евро.

