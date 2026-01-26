Платежните операции са с 35% повече и стигнаха 345,7 млрд. евро през 2025 г.

Общият обем на платежните операции в България нараства с 35 на сто на годишна база до 345,7 млрд. евро през 2025 година, съобщават от пресцентъра на „Борика“. Общият брой на платежните операции отчита ръст от 12 на сто до 139,8 млн. трансакции. Средната стойност на една платежна операция нараства от 2051 евро през 2024 г. до 2472 евро през 2025 г. (ръст от 21 на сто).

Компанията отбелязва, че най-динамичният сегмент от всички банкови плащания са незабавните преводи. Те отбелязват ръст от 69 на сто и достигат 38,3 млн. броя. Делът им в общия брой преводи нараства до 27 процента, спрямо 18 процента година по-рано, предаде БТА.

Обемът на незабавните преводи нарастват с цели 87 на сто и достигат 35,3 млрд. евро, като вече формира 10 процента от стойността на всички банкови трансфери. Средната им стойност достига 922 евро, увеличение с 11 на сто на годишна база.

От „Борика“ посочват, че ръстът в дела на незабавните преводи им както по брой, така и по обем, показва устойчива промяна - все повече физически лица и компании очакват осигуряването на сигурни незабавни плащания като стандартна услуга.

По данни на „Национална картова и платежна схема“ (НКПС) през 2025 г. чрез услугата за незабавните blink преводи по мобилен номер (P2P) за физически лица са направени 2,7 млн. превода, което е ръст от 98 на сто, а обемът им е на стойност 424 млн. евро, отбелязвайки значително увеличение от 125 на сто на годишна база. Средната стойност на превода „blink по мобилен номер“ достига 154 евро, което представлява годишен ръст от 14 на сто.