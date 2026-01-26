Фискалният съвет: Въвеждането на еврото няма връзка с увеличаване на инфлацията

Въвеждането на еврото е номинална промяна и като такава няма връзка с увеличаването на инфлацията. Това посочват от Фискалния съвет на България в свой анализ, изследващ нивото на инфлация в няколко държави от еврозоната три години преди и три години след въвеждането на еврото, предаде БТА.

Според институцията инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика.

Цените и доходите у нас се преизчислиха по фиксирания курс и това не доведе до увеличаване на паричното предлагане, още повече че и страната ни беше в паричен съвет (валутен борд ), отбелязват от Фискалния съвет. Опитът на държавите от еврозоната показва само минимален еднократен ефект, а усещането за общо увеличение на цените (инфлация) често е по-скоро психологическо, а не реално, пише в анализа.

Фискалният съвет отчита, че преди въвеждане на еврото се наблюдава умерено до силно повишаване на инфлацията в разглежданите страни и по-конкретно - силно в Естония, отрицателно до умерено в Латвия и умерено в Словения, Словакия и Хърватия.

Първата година след въвеждането на еврото инфлацията се е повишила в три държави - Словения (+1,3 п.п.), Естония (+2,4 п.п.) и Латвия (+0,7 п.п.). В три държави инфлацията е намаляла - Словакия (-3,0 п.п.), Литва (-0,9 п.п.) и Хърватия (-2,1 п.п.).

През втората и третата година след въвеждането има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките шест държави. Въпреки завишените нива в Хърватия данните показват реално по-ниска инфлация от периода непосредствено преди приемане на еврото, се посочва в анализа.