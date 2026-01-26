Цената на природния газ на хъба TTF надхвърли 41 евро за мегаватчас

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 41,055 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 42,500 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 40,039 евро за мегаватчас. Цената бележи връх за последните няколко месеца, като достига стойностите от юни миналата година. Тогава природният газ се продаваше за близо 43 евро за магаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 26 януари, е 37,19 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 37,75 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 37,19 евро за мегаватчас.