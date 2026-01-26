КЗК проведе срещи по задълбоченото проучване на пазара на мляко и млечни продукти

Комисията за защита на конкуренцията проведе работни срещи с Националната асоциация на млекопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България. Те бяха организирани във връзка със задълбоченото проучване на пазара на мляко и млечни продукти, което КЗК започна в рамките на секторния анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост. Секторният анализ изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно, с цел да се установят структурни проблеми и евентуални изкривявания в конкурентната среда и да се предложат ефективни мерки за тяхното преодоляване.

Междинните данни от анализа показват, че най-сериозни деформации се наблюдават по веригата на доставки при млякото и млечните продукти. Например за периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Това поставя под риск устойчивостта на сектора и създава зависимост от външни пазари.

Данните показват, че секторът е и силно концентриран. На база тези изводи националният орган по конкуренция за първи път започна ревизия на разрешена през 2023 г. концентрация на пазара на млечни продукти между „Тирбул" ЕАД и „Обединена Млечна Компания" ЕАД. КЗК образува производство дали концентрацията е извършена при условия и по начин, при които е била разрешена, включващи заявените от компанията намерения за инвестиции, програми за подкрепа на производители и др., които са основен мотив за разрешаване на концентрацията. В случай на неизпълнение на тези условия Комисията може да упражни законовите си правомощия, като наложи поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция до 10% от оборота.

На срещите представителите на бранша поставиха и други въпроси като липсата на национални стандарти за качество, недостатъчен институционален контрол, високите производствени разходи и недостиг на работна ръка, които допълнително задълбочават проблемите в производството и преработката.