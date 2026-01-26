Вучич: Унгарската петролна компания МОЛ купува 56% от сръбската НИС за 1 млрд. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че унгарската петролна компания МОЛ придобива руският мажоритарен дял от 56% в сръбската петролна компания НИС на цена между 900 милиона и един милиард евро, предава БТА по информация на частната сръбска телевизия "Блиц".

Вучич каза, че Сърбия е била готова да плати двойно за тази част.

„Имахме готови пари, два милиарда евро за плащане. Дори да платим повече от това", повтори Вучич пред "Блиц".

Сръбската петролна компания НИС бе поставена под санкции от САЩ в началото на 2025 г. поради мажоритарната руска собственост, а властите в Белград сега се надяват да ги премахнат, след като беше постигнато споразумение за продажбата на руския дял в НИС на унгарската МОЛ, предава радио "Свободна Европа".

В интервюто пред "Блиц" Вучич добави, че „лесно си обяснява" защо руският дял в НИС не е бил предложен на Сърбия, но че не е искал да го заяви публично, за да не застраши, както посочи, "интересите на държавата".

„За мен тези причини са ясни, недвусмислени, разбираеми, но дали са приемливи или не, е друг въпрос. Но някак си не можем да ги наречем точно приятелски"", каза той.

На въпроса какви отношения има Сърбия с Русия сега, Вучич отговори, че са „добри".

Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров оцени като изгодно споразумението за продажба на руския мажоритарен дял в НИС на МОЛ.