Бизнесът ще плаща утре с 22% по-скъп ток в сравнение с днес

При средна цена от 179,50 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 27 януари.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 147,43 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 21,75 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 210,08 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 148,92 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 107 207,43 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 139,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 122,59 евро (без ДДС) за мегаватчас.