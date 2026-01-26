"Билла" на 25 години с 1 милиард клиенти към нов връх от 200 магазина

"Вдъхновени за нови върхове – заедно в успеха". Под това мото "Билла България" отбеляза 25 години у нас. Дотук 1 милиард клиенти и амбиция за над 200 магазини, са сред цифрите и целите, зад които стоят трудът и амбицията на хиляди служители и партньори. Юбилеят очерта следващата фаза от развитието на "Билла България" с фокус върху партньорства с български производители и още по-близо до клиентите в цялата страна.

"Успехът не се измерва само в цифри. Колкото и впечатляващи да са постиженията ни, истината е, че най-големият успех са нашите служители. Бъдещето е свързано с инвестиции в страната, хората и търговската ни мрежа. За нас над 200 магазина в следващите 3 години не са мечта, а стабилен план за развитие, който ще ни даде възможност да бъдем още по-близо до нашите клиенти", заяви изпълнителният директор на "Билла България" Албена Георгиева.

16 години от живота на мениджъра на "Билла България" са свързани с тази верига и затова Албена Георгиева знае, че всеки ден за нейните колеги най-важното е да си свършат работата.

Австрийската верига, която първа стъпи у нас, промени пазара - с традиционни хлебарници, месарници, първите топли витрини и дори с ароматни виенски земели, изпечени на място.

Аплодисменти за труда на екипа и поздравления за 25-те успешни години отправиха посланикът на Австрия Андреа Икич-Бьом, Филип Купфер - търговски съветник към посолството на Австрия, Матиас Денер - ръководител на Икономическия отдел в Посолството на Германия в София, както и Соня Миклай - главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

В залата бяха и представители на висшия мениджмънт на REWE Group, професионални организации, както и дългогодишни партньори и доставчици на веригата.

Сред феновете на Билла България бяха Златните момичета от Токио, които представиха уникален спектакъл, фолклорен ансамбъл "Чинари" и Васил Найденов.