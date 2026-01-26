Тръмп изстреля златото над $ 5000, за година цената се вдигна с 84% (Обзор, графика)

Централните банки по света продължават да го купуват, но и все повече хора го търсят като алтернативна инвестиция

За първи път в историята цената на златото задмина 5000 долара за тройунция, подтикната от хаотичните ходове на американския президент Доналд Тръмп. В понеделник котировките се вдигнаха и до 5118 долара в следобедните часове на търговията.

Само от началото на 2026 г. цената на благородния метал се е покачила със 17%, а за последната една година - с цели 84% (виж графиката). На 26 януари 2025 г. цената на тройунция е била 2751,31 долара.

Последните ходове на Доналд Тръмп се оказаха катализатор на резкия скок

Американският президент заплаши Канада със 100% мита, ако сключи сделка с Китай, за каквито намерения стана ясно миналата седмица. Той поведе битка и с Европа, след като поиска да вземе Гренландия.

Подобни послания плашат инвеститорите и те все повече залагат на считаното за най-сигурно инвестиционно убежище - златото. Пред него вече отстъпват други традиционни активи като държавните ценни книжа и други валути.

Несигурността в геополитиката се засилва и от останалите конфликти по света - във Венецуела и в Близкия изток.

Друг фактор, който изигра роля напоследък, е масовата продажба на японски облигации въпреки скока на техните лихви, което е вероятен сигнал за предстоящи фискални проблеми. Вследствие на това професионалните инвеститори увеличиха допълнително златните си позиции. Стана ясно и че от Федералния резерв на САЩ са се обаждали на американските банки да проверят обменния курс между щатския долар и обезценяващата се японска йена. Ако това се прави от името на Министерството на финансите на САЩ, значи, че те смятат щатския долар за твърде скъп и се опитват да го отслабят, посочва пред The Guardian Стив Милър, консултант по инвестиционни стратегии в австралийската компания за управление на активи GSFM. Той добавя, че не е виждал подобен скок на златото през четирите си десетилетия работа на финансовите пазари.

Според Goldman Sachs търсенето на злато се е разширило отвъд традиционните канали. Например модерните инвестиционни инструменти от рода на ETF, които обикновено представляват акции от различни компании, започват все повече да

придобиват злато и други ценни метали, като за последната година златото се е увеличило с около 500 тона.

Физическите сделки от семейства с висока нетна стойност също се превръщат във все по-важен източник на търсене. От друга страна, покупките на злато от страна на централните банки не са се променяли съществено напоследък и остават стабилни - средно по около 60 тона на месец. Но вече в целия свят се наблюдава все по-голямо търсене на нови финансови инструменти, използвани за хеджиране на макрополитически рискове.

Инвестиционната банка наскоро повиши прогнозата си за цената на златото за декември 2026 г. до 5400 долара за унция в сравнение с 4900 долара преди това. Редица анализатори обаче коментираха, че предвид най-скорошните развития това вече изглежда като остаряла или поне свръхконсервативна прогноза.