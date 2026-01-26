ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия дава 1 млн. евро за информация за саботаж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22165740 www.24chasa.bg

КЗК образува открито производство срещу НКЖИ

4360
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) СНИМКА: Архив

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу "Национална компания железопътна инфраструктура" (НКЖИ) по жалби на фирми. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбите са подадени от Обединение „Рейлуей БГ Запад", Консорциум „Страбаг Рейл Кънстракшън" ДЗЗД и „ПТТ Перник - Радомир" ДЗЗД срещу решението за модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: проектиране на част от участъка Перник – Радомир, строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения и авторски надзор на целия участък.

Жалбите са по реда на Закона за обществените поръчки.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)