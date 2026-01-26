КЗК образува открито производство срещу НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу "Национална компания железопътна инфраструктура" (НКЖИ) по жалби на фирми. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ.
Жалбите са подадени от Обединение „Рейлуей БГ Запад", Консорциум „Страбаг Рейл Кънстракшън" ДЗЗД и „ПТТ Перник - Радомир" ДЗЗД срещу решението за модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: проектиране на част от участъка Перник – Радомир, строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения и авторски надзор на целия участък.
Жалбите са по реда на Закона за обществените поръчки.