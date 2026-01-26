КЗК образува открито производство срещу НКЖИ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу "Национална компания железопътна инфраструктура" (НКЖИ) по жалби на фирми. Решението на КЗК е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбите са подадени от Обединение „Рейлуей БГ Запад", Консорциум „Страбаг Рейл Кънстракшън" ДЗЗД и „ПТТ Перник - Радомир" ДЗЗД срещу решението за модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: проектиране на част от участъка Перник – Радомир, строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения и авторски надзор на целия участък.

Жалбите са по реда на Закона за обществените поръчки.