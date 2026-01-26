Европейските борси затвориха с растеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на водещите европейски фондови борси закриха днешната сесия предимно с растеж на фона на очакванията за натоварена седмица с корпоративни отчети, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се повиши с 32,37 пункта или 0,13 на сто до 24 933,08 пункта.

В Париж индексът CAC 40 се понижи с 11,9 пункта или 0,15 на сто до 8131,15 пункта.

В Лондон индексът FTSE 100 прибави 5,41 пункта или 0,05 на сто до 10 148,85 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 1,23 пункта или 0,2 на сто до 609,57 пункта.

През седмицата започва отчетният сезон, като инвеститорите ще следят финансовите резултати на компании като Eй Ес Ем Ел (ASML), „Волво“ (Volvo), френския гигант в луксозния сектор Ел Ве Ем Аш (LVMH) и германската банка „Дойче банк“ (Deutsche Bank).

Геополитиката също може да оказва влияние върху пазарните нагласи, след като напрежението между САЩ и Канада отново излезе на преден план. Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи мита в размер на 100 процента на Отава, ако подпише търговска сделка с Пекин. Карни подчерта, че Канада има ангажименти по търговското споразумение с Мексико и САЩ и не планира споразумения за свободна търговия с „непазарни икономики“, пише БТА.

Междувременно цената на златото достигна рекордно високо ниво от над 5000 долара за тройунция, подкрепена от засиленото търсене на сигурни активи на фона на геополитическо напрежение и несигурност около търговската политика на САЩ.

Спот цената на златото се повиши с 2,23 на сто до 5090 долара за тройунция, а фючърсите върху благородния метал в САЩ нараснаха с 1,7 на сто до 5071,29 долара. По рано в търговията благородният метал достигна рекордна стойност на спот пазара от 5110,50.